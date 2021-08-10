"Правовой беспредел": Журавлев о решении избиркома по Булановой

Отказ ТИК №17 зарегистрировать певицу Татьяну Буланову в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга прокомментировал председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.

По словам политика, подтвердилось то, о чем политическая сила говорила в течение месяца — В Петербурге происходит заказное выдавливание кандидатов от партии "Родина". Журавлев заявил, что пришло время остановить "правовой беспредел". В "Родине" предвидели варианты провокаций, нацеленных на кандидатов, но ситуация с отказом комиссии в регистрации Татьяны Булановой — вопиющий произвол, заявил председатель партии.

"Горизбирком Петербурга в очередной раз проигнорировал требование ЦИК соблюдать закон и обеспечить чистоту процедуры избирательного законодательства РФ. Глава ЦИК Элла Памфилова уже неоднократно высказывала недоверие местному ГИКу, меняли его председателей — но нарушения не только сохраняются, а увеличиваются с каждым днем и, как мы видим, только набирают силу" — отметил Журавлев.

Глава "Родины" призвал обеспечить легитимность выборов и отменить неправомерное решение территориального избиркома в отношении Булановой.

"Верю в торжество закона. Прошу независимое медийное сообщество разобраться в ситуации и поддержать нас", — подчеркнул депутат ГД.

В ТИК отказ в регистрации Булановой кандидатом в депутаты объяснили превышением допустимого количества забракованных подписей, собранных сторонниками артистки.