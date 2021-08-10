Баранец объяснил, как России удается пресекать киберпровокации НАТО

Запад не прекращает готовить различные провокации против России, в том числе не забывает и про кибербуллинг, отметил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Один из самых интересных "центров по борьбе с Россией" располагается в столице Эстонии. Речь идет о Центре передового опыта НАТО в области киберзащиты (CCDCOE), который, согласно официальной версии, занимается "подготовкой кадров по компьютерной безопасности". На самом же деле объект обеспечивает выполнение задач техобеспечения информационных операций Запада против России, передает ФАН.

Там западные специалисты обучаются основам ведения наступательных действий в киберпространстве, кибер-разведке, идентификации "цифровых улик" и прочему, полагает Виктор Баранец.

"На подобного рода "вакансии" набирают буквально всякий сброд. Что же касается IT-сферы, то в нее берут только "элиту" — людей, лучше всего обученных киберпрофессиям", — добавил он.

По его словам, России удается пресекать киберпровокации, поскольку у нее есть специальные службы, отслеживающие работу CCDCOE. Кроме этого, в структуре Министерства обороны РФ уже началось формирование так называемых "кибервойск", уточнил эксперт. Он не стал рассказывать о тайном назначении ведомства, но резюмировал, что Москва подготовила Западу соизмеримый ответ.