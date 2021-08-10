Актер Виктор Бычков поддержал проект "Ленинградская надбавка" Татьяны Булановой

Пенсионеры во многих государствах мира являются основным сегментом среди путешествующего населения. В РФ у пожилых людей таких возможностей нет, заявил актер Виктор Бычков.

Таким образом он отреагировал на инициативу дополнительных выплат пенсионерам Санкт-Петербурга, которая продвигается знаменитой певицей и кандидатом в ЗакС от политической партии "Родина" Татьяной Булановой. Проект получил название "Ленинградская надбавка". Артист уточнил, что в России действительно есть острая необходимость работать над идеей дополнительных выплат для пожилых людей.

"Мы много слышим, что наши пенсионеры путешествуют? А во всем мире они путешествуют. Они самая главная, ведущая часть путешественников, они приносят везде деньги, потому что они накопили, у них есть накопления. У наших никаких таких накоплений нет. Я отношусь хорошо к любой такой инициативе", — сказал Бычков в комментарии изданию "ПолитРоссия".

Ранее Татьяна Буланова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. Знаменитость заявила, что ее инициатива не пришлась по нраву кому-то из чиновников, из-за чего ей начали вставлять палки в колеса.