«Видный ястреб» и человек Байдена. Кто будет курировать сделку США и ФРГ по «СП-2»

Американский лидер Джо Байден определил, кто будет курировать сделку между США и Германией по «Северному потоку — 2». Спецпосланником Вашингтона станет его бывший близкий советник Амос Хохштейн, ранее входивший в наблюдательный совет украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Потоковые прения

О том, что Байден планирует создать такую должность, стало известно еще в апреле. Тогда газета Politico в качестве потенциального кандидата также называла Хохштейна. Предполагалось, что он будет вести переговоры для воспрепятствования строительству газопровода.

И действительно, первоначально позиция Вашингтона была непреклонна. Американские власти выступали категорически против «СП-2», утверждая, что он несет угрозу энергетической безопасности Европы и ставит последнюю в зависимость от России.

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

При администрации экс-президента Дональда Трампа строительство трубопровода даже удалось заморозить на год из-за санкций против европейских компаний. Однако Германия неоднократно указывала, что проект носит исключительно экономический характер.

Впрочем, не так давно США резко изменили свое отношение к германо-российскому детищу. 15 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель и Джо Байден пришли к сделке по «СП-2», которую в медийном сообществе окрестили «провальной», поскольку она якобы не учитывала интересы Украины.

По соглашению, Германия обязалась добиваться продления контракта на транзит российского газа через Киев после 2024 года, а также введения ограничений против Москвы, если та начнет использовать «СП-2» как рычаг давления на другие страны.

«К тому времени, когда я стал президентом, он ["Северный поток-2"] был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла. Куда больше смысла работать над выяснением, пыталась ли Россия шантажировать Украину. Посмотрим!» — отметил тогда Байден.

Global Look Press / Doug Mills/Consolidated News Photos

Тактический назначенец

Примечательно, что яростным противником строительства газопровода был и сам Хохштейн. При Бараке Обаме он возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов Госдепа.

С 2017 года «видный ястреб» входил в набсовет «Нафтогаза», который покинул в октябре 2020 года из-за, по его словам, растущего сопротивления реформам газового рынка.

Однако собеседники Axois утверждают, что его назначение не связано с «коррекцией курса» на фоне всеобщего разочарования сделкой.

«Реализация сделки по трубопроводу станет ближайшим приоритетом для Хохштейна, которого ключевые игроки в Восточной Европе знают как “парня Байдена”», — говорится в статье.

Global Look Press / Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Такого же мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар, который назвал решение Байдена «тактическим шагом». В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что хозяин Белого дома не будет пытаться закрыть проект.

«В Конгрессе республиканцы блокируют все назначения Байдена, в том числе из-за сделки по “СП-2” — от злости просто хотят мстить, закрывая ему возможность назначать людей. И назначение их человека, такого теоретического могильщика "СП-2", который уже, конечно, ничего сделать не может, он хочет успокоить и удовлетворить своих противников в Конгрессе», — не сомневается эксперт.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва никогда не закрывала двери для диалога, однако будет исходить из реальной обстановки вокруг «СП-2».

«Мы все-таки исходим из практических, реализованных на практике шагов... Было много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли. Поэтому будем исходить из практических шагов американской стороны», — заявила политик в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Telegram / Мария Захарова

Захарова добавила, что Россия всегда отвечала на «недружественные акции» США «конструктивно».

При этом российский сенатор Алексей Пушков убежден, что назначение на должность спецпосланника по «СП-2» Хохштейна подтверждает намерение Вашингтона противодействовать работе газопровода после завершения его строительства.

«На мой взгляд, спецпредставитель по «СП-2» будет заниматься обеспечением этих [указанных в соглашении — прим. ред.] требований, а может, и попытками блокировки действия газопровода, если это не будет устраивать США», — цитирует Пушкова «Газета.ru».

Кроме того, подобный жест со стороны США направлен на Польшу и прибалтийские страны, которые также недовольны чересчур примирительным характером германо-американской сделки.