Депутат ЗакСа раскритиковал недопуск Булановой к выборам в Петербурге

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от партии "Единая Россия" Алексей Макаров прокомментировал решение ТИК №17 о недопуске певицы Татьяны Булановой к выборам в ЗакС.

Артистка выдвигается в качестве кандидата от партии "Родина". Главным пунктом в ее избирательной программе стала "Ленинградская надбавка", которая позволила бы ввести дополнительные выплаты для петербургских пенсионеров.

Макаров придерживается мнения, что лучше будет, если в избирательном бюллетене будет представлено как можно больше кандидатов для участия в выборах. Кроме того, депутат отметил, что Буланова является тем человеком, которого любят и поддерживают жители Северной столицы.

"То, что ее не будет в избирательном бюллетене, — это нехорошо для выборов, которые нам предстоят", — цитируют Макарова "Невские Новости".

Буланова ранее записала видеообращение в адрес председателя ЦИК Эллы Памфиловой, попросив разобраться с ситуацией, когда петербургские чиновники не одобрили агитационные плакаты в поддержку "Ленинградской надбавки". Глава Центризбиркома направила в Северную столицу представителей комиссии для изучения проблемы.