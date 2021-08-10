"Кому она мешает": Преснякова-старшего удивил недопуск Булановой к выборам в ЗакС Петербурга

Композитор и заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший удивлен, что певице Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы депутатов в Заксобрание Петербурга.

Владимир Пресняков —старший заявил, что отказ петербургского избиркома регистрировать Буланову является "большой загадкой". Он указал на необходимость выяснить истинную причину такого решения. С этой просьбой композитор обратился к главе Центризбиркома России Элле Памфиловой.

"Я очень надеюсь на то, что глава ЦИК все-таки разберется в этом.<…> Хочется, чтобы здесь справедливость восторжествовала. <…> Я думаю, что все должно закончиться хорошо, и Татьяна будет избираться. Кому она мешает, я не могу понять", — сказал он в интервью "Экономике Сегодня".

Ранее территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказалась регистрировать Буланову в качестве кандидата на выборы в ЗакС от партии "Родина". В ТИК сообщили, что количество забракованных подписей за певицу якобы превышает допустимый процент.