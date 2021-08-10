Экс-адвокат Волочковой готов помочь Булановой после недопуска на выборы в ЗакС Петербурга

Судья в отставке Владимир Комсолев выразил готовность оказать помощь певице Татьяне Булановой, которой отказали в регистрации на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга.

Сотрудники ТИК №17 Петербурга 10 августа сообщили заслуженной артистке РФ Татьяне Булановой об отказе в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа города на Неве. Часть собранных командой баллотировавшейся от партии "Родина" певицы подписей признали недостоверными.

Это решение уже раскритиковали коллеги Булановой, а бывший адвокат Анастасии Волочковой Владимир Комсолев выразил готовность оказать певице юридическую помощь. Об этом в интервью изданию NewInform.

"Имея собственный опыт, я могу предложить свою помощь и услуги для осуществления обжалования в судебном порядке и возможного восстановления в избирательных правах", — заявил экс-адвокат Волочковой.

До этого Булановой, выступавшей с программой поддержки петербургских пенсионеров "Ленинградская надбавка", не разрешили размещать в мегаполисе предвыборную аггитацию. В связи с этим певица была вынуждена обратиться к главе ЦИК Элле Памфиловой.