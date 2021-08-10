Адвокат считает, что Булановой следует бороться за место в петербургском ЗакСе

Певице Татьяне Булановой, которой отказали в регистрации в ЗакС Санкт-Петербурга, необходимо обжаловать решение ТИК №17. Соответствующее мнение озвучил адвокат Янис Тикша.

Заслуженной артистке России Татьяне Булановой 10 августа отказали в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга от партии "Родина". Поводом для этого стало превышение допустимого брака в подписных листах, которые собирала команда звезды отечественной эстрады.

В интервью изданию iReactor адвокат Янис Юкша заявил, что Булановой необходимо обжаловать решение ТИК №17. По его мнению, певица может быть допущена до выборов в ЗакС Петербурга.

"Надо доказывать свою правоту. Что-то мне подсказывает, что, когда называлась фамилия Булановой, народ с удовольствием ставил за нее свои подписи. Она любима народом, и я считаю, что она очень позитивный человек", — подчеркнул Юкша.

Буланова ранее инициировала введение программы "Ленинградская надбавка", благодаря которой пенсионеры из Северной столицы смогли бы получать дополнительные выплаты. Выборы в ЗакС Петербурга состоятся 19 сентября в единый день голосования.