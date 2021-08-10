Полицейские застрелили темнокожего американца при задержании в Иллинойсе

Афроамериканец Даррен Грин был убит во время задержания сотрудниками полиции в штате Иллинойс. Его семья пытается добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Офицеры остановили машину, которая ехала с выключенными фарами в темное время суток. На пассажирском сидении находился Грин, у которого стражи порядка увидели пистолет.

В этот момент мужчина перебирался на место водителя, но полицейский приказал ему не шевелиться. Между ними завязалась борьба, в ходе которой пистолет Грина якобы случайно выстрелил и смертельно ранил его же в голову, пишет Федеральное агентство новостей.

Начатое по факту гибели американца расследование заставило адвокатов семьи Грина усомниться в правдивости версии правоохранителей. Пуля попала Даррену в затылок, что не соответствует обстоятельствам, при которых якобы произошел выстрел.

Делом заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями, созданный при поддержке известного бизнесмена Евгения Пригожина. Правозащитники уже потребовали от американских властей установить настоящую причину смерти Грина, говорится в официальном Telegram-канале Фонда.