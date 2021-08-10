Композитор Первяков о решении ТИК по Булановой: надо было проверить, а не рубить сплеча

Композитор и автор музыкального проекта Priroda Алексей Первяков прокомментировал новость о том, что певице Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты.

Буланова баллотировалась в Заксобрание Петербурга от партии "Родина". По словам Первякова, на сегодняшний день в стране не хватает людей, которые бы защищали права уязвимых слоев населения.

"Что касается надбавок для пенсионеров, то здесь я полностью поддерживаю Татьяну Ивановну. Нам очень не хватает людей, которые отстаивают права наиболее уязвимых слоев населения. Например, в Москве уже давно существует практика надбавок. Петербург точно не хуже", — заявил Первяков в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом музыканта удивило решение Территориальной избирательной комиссии (ТИК) №17. Он задался справедливым вопросом: разве предложение по надбавке могло кого-то смутить?

"А если проблемы с подписями выявились, то надо тщательно проверить, а не рубить сплеча", — резюмировал Первяков.

Татьяна Буланова ранее записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, призвав обеспечить равные условия для всех участников на выборах в ЗакС. Причиной обращения певицы стал недопуск к наружной агитации тысячи плакатов и баннеров партии "Родина".