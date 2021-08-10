Актер Бычков объяснил отказ ТИК регистрировать Буланову на выборах в ЗакС Петербурга

Актер театра и кино Виктор Бычков осудил решение избирательной комиссии отказать в регистрации Татьяны Булановой на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга.

По его словам, певица шла на выборы с правильной идеей, которая необходима гражданам. Речь идет о надбавке к пенсии для жителей города. Бычков уверен, что такую инициативу следует распространить по всей стране. При этом действия избирательной комиссии он сравнил со шлагбаумом в степи.

"Они могут так поступать, потому что они — никто, наделенные властью. Вы можете взять степь какую-нибудь, где ездят в любую сторону, и поставить шлагбаум. Все! Он будет сидеть начальником. Вот они — начальники. Их поставили, они запретили", — объяснил актер в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее территориальная избирательная комиссия №17 отказалась регистрировать Татьяну Буланову в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга под предлогом бракованных подписей, собранных в ее поддержку.