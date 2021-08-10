"Система не гнушается ничем": Солнцев поддержал Буланову после отказа ТИК в регистрации

Популярный шоумен Рустам Солнцев выступил в поддержку известной исполнительницы Татьяны Булановой, которой отказали в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга.

Заслуженная артистка баллотировалась от партии "Родина", главной ее инициативой была "Ленинградская надбавка", по которой пенсионеры Петербурга должны получать прибавку к пенсии. Однако Буланова столкнулась с проблемами уже в самом начале своего пути — изначально ей запретили распространять баннеры и плакаты в Петербурге. В связи с этим звезда записала видеообращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой.

В ЦИК пообещали пригласить в Петербург комиссию, чтобы выборы прошли максимально справедливо. Однако 10 августа Булановой отказали в регистрации из-за превышенного процента допустимого брака в подписных листах.

Телеведущий Рустам Солнцев искренне возмущен сложившейся ситуацией. Он уверен, что многих депутатов петербургского ЗакСа напугала инициативность и прогрессивность артистки.

"Я думаю, система не гнушается ничем. Если они видят, что Татьяна Буланова уже набирает популярность, еще не став депутатом, то нужно сделать все, чтобы Татьяны Булановой не было в депутатах", — заявил шоумен в интервью изданию "Слово и Дело".

Он отметил, что никого в политике не волнует, что артистка предложила здравую идею, за которую уже готовы проголосовать около 100 тысяч жителей города. Он отметил, что такого замечательного человека, как Буланова, он всегда готов и будет поддерживать.