Заслуженный артист Плотников связал решение ТИК Петербурга по Булановой с ее известностью

Петербургский избирком мог вынести несправедливое решение в адрес певицы Татьяны Булановой, уверен актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Плотников.

Она выдвигалась в петербургский ЗакС с инициативой по "Ленинградским надбавкам" от партии "Родина". Политическое объединение предлагало на основе московского опыта ввести выплаты для местных пенсионеров в размере 10 тысяч рублей.

Петербургские чиновники стали препятствовать "Родине". Они отказали партии в распространении агитации. По словам артистки, губернатора Александра Белова не оповестили о ситуации, а "кто-то действует у него за спиной".

Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации. Она обещала отреагировать на инцидент, а певица поблагодарила за ответ. Позже ТИК № 17 отказала исполнительнице в регистрации для участия в выборах в ЗакС. Избирательная комиссия считает, что число забракованных подписей якобы превышает допустимую норму, передают "Невские Новости".

Буланова имеет большое влияние на общественность. Именно поэтому ее не допустили до выборов, уверен Сергей Плотников Артист дал комментарий "Народным Новостям".

"Я считаю, что необходимо разбираться в ситуации. Вообще, конечно, когда попадает в политику актер или известная певица, как Буланова, понятно, что люди будут прислушиваться к ее заявлениям", — подчеркнул он.

Плотников связал с известностью Булановой решение петербургского ТИК. Таким людям тяжело пробиться в политике, добавил народный артист.