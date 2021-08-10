Мария Кожевникова считает, что Буланова имеет право баллотироваться в депутаты

Актриса Мария Кожевникова высказалась об отказе Татьяне Булановой в регистрации на выборах в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Члены избирательной комиссии проверили подписи избирателей, которые отдали свои голоса за Буланову, и нашли там недопустимый процент брака. После этого было принято решение об отказе кандидату в регистрации. Кожевникова считает принятое решение несправедливым.

"Мне жаль Татьяну. Я считаю, что любой человек имеет право на свое мнение, на желание изменить жизнь в своей стране и баллотироваться", — заявила бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова изданию "ПолитЭксперт".

Ранее власти Петербурга запретили партии "Родина" распространять агитационные баннеры и плакаты. Татьяна Буланова решила не мириться с отказом и записала обращение к главе ЦИК РФ. Элла Памфилова пообещала разобраться в ситуации и направила в Северную столицу представителей Центризбиркома.