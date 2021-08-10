Кедми: американский «Томагавк» не сможет сбить российскую ракету «Циркон»

Заявление украинского эксперта о том, что российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» якобы можно поразить имеющимися у США средствами противовоздушной обороны, в том числе «Томагавками», является просто чушью необразованного человека.

Такое категоричное мнение в эфире интернет-канала Iton-Tv высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого, любому человеку «с базовым уровнем интеллигенции» не пришло бы в голову предположить, что устаревшую крылатую ракету можно применить против новейшего гиперзвукового оружия.

Данный разговор зашел в эфире после того, как в ходе обсуждения новейших российских военных разработок ведущий передачи Александр Вальдман процитировал одного из киевских экспертов, заявившего, что российская ракета «Циркон» развивает гиперзвуковую скорость лишь достигнув высоты 30-40 километров, а значит до достижения ракетой этой высоты ее якобы можно сбить простыми средствами ПВО. Например, уверен украинский эксперт, Новейшую российскую ракету на взлете можно сбить американским «Томагавком», дальность действия которого составляет от 1,3 тысячи километров до 2,5 тысяч километров.

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Однако, по словам Якова Кедми, подобное заявление мог сделать лишь «идиот, который напился в стельку». Украинский эксперт, по его словам, просто не понимает различий между ракетами разного назначения.

«"Томагавк" — это не ракета против воздушных целей, самолетов или ракет. И это не ракета, способная подняться на высоту 30 км. С таким же успехом этот недоумок мог написать, что ["Циркон"] можно из рогатки сбить. Пусть этот "великий укр" возьмет рогатку, которую сделали другие "великие укры", и попробует сбить ракету на высоте 25 км. Это чушь несусветная», — подчеркнул Кедми.

По его словам, даже человек, не имеющий к военным делам никакого отношений, но обладающий базовым уровнем интеллигенции, не сказал бы подобной глупости, ведь американский «Томагавк» представляет собой старую крылатую ракету, развивающую лишь дозвуковую скорость.

wikipedia.org / SDASM Archives

«Дальность действия этой ракеты составляет 1,5 тыс. км при условии, что боевая часть конвенциональная. С ядерной боеголовкой она полетит на расстояние до 2,5 тыс. км, потому что термоядерный заряд намного меньше. При меньшем весе боеголовки с тем же двигателем ракета может лететь большее расстояние», — объяснил израильский эксперт

Завершая разговор на эту тему Кедми напомнил, что для преодоления расстояния в 1,5 тысячи километров «Томагавку» потребуется порядка полутора часов. С таким же успехом, по его словам, украинские эксперты могут предложить использовать против российских гиперзвуковых ракет миномет или гаубицу с направленным вверх стволом.