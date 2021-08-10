Daily Express: Запад получил от военных РФ и Китая «леденящее душу» предупреждение

Растущее военное сотрудничество между Россией и Китаем вызывает беспокойство западных экспертов, по мнению которых Москва и Пектин своими совместными учениями на китайской территории посылают всему миру «леденящее кровь и душу предупреждение».

Об этом британские эксперты пишут в статье для газеты Daily Express, перевод которой для русскоязычных читателей подготовил информационный портал «ПолитРоссия».

«Мир настороже, поскольку Китай и Россия посылают леденящее душу предупреждение. <…> Москва и Пекин проводят учения с участием более 10 000 военнослужащих в западном районе Нинся. В заявлениях их министерств обороны говорится, что основное внимание уделяется раннему предупреждению и разведке, радиоэлектронной борьбе и совместному взаимодействию», — говорится в материале.

Как отмечают обозреватели издания, отношения России и Китая с западными странами переживают резкий спад и именно в этих условиях проходят совместные российско-китайские военные учения, уникальность которых заключается в том, что военнослужащие из РФ впервые принимают участие в маневрах на территории Китайской Народной Республики.

Ранее китайские СМИ сообщили, российская армия впервые получит доступ к арсеналу китайской бронетехники.

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Британские специалисты опасаются, что военные России и Китая для лучшей координации совместной работы в будущем создадут специальные командные центры. Однако и они признают, что пока рано говорить о том, что Россия и Китай заключили полноценный военный союз.

«Русские могут начать предоставлять Китаю некоторый доступ к своим космическим активам или средствам связи. Я чувствую, что они движутся в этом направлении», — приводит издание слова специалиста по международным отношениям Родерика Ли.

Напомним, ранее агентство ТАСС сообщило, что китайская Национально-освободительная армия на совместных учениях с Вооруженными силами РФ проведет десантирование боевой техники и военнослужащих использовав для этого свои новейшие военно-транспортные самолеты Y-20.