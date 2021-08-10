Буланова сообщила о намерении продолжить борьбу за регистрацию на выборы в ЗакС Петербурга

Кандидат в Госдуму и ЗакC Петербурга от партии "Родина" Татьяна Буланова прокомментировала решение ТИК №17 отказать в регистрации на предстоящие выборы.

Причина, по которой территориальная комиссия не допустила эстрадную певицу до выборов, — большой процент бракованных подписей избирателей, собранных сторонниками кандидата. Многие соратники Булановой связали решение ТИК с давлением на кандидатов от "Родины" со стороны петербургских чиновников.

Заслуженная артистка РФ в комментарии "Невским Новостям" заверила, что не прекратит борьбу за право быть избранной в городской парламент. Она напомнила, что за ней стоят десятки тысяч петербуржцев, которых нужно защищать.

"Я кандидат в Госдуму России по 212-му одномандатному округу, и в федеральном списке партии "Родина" я иду третьей. Будем бороться, будем защищать права людей", — заверила Буланова.

Кроме того, певица отметила, что в шоу-бизнесе, который славится своими внутренними интригами, было значительно легче, чем в политике, где "дирижируют нерадивые городские чиновники".