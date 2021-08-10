"Давно имеются вопросы": Вассерман поддержал Буланову в борьбе за "Ленинградские надбавки"

Российский публицист и эрудит Анатолий Вассерман поддержал певицу Татьяну Буланову, которая решила баллотироваться в ЗакС Петербурга от партии "Родина".

Как отметил Вассерман, к действиям петербургского избиркома уже давно "имеются самые серьезные вопросы", а обращение артистки в ЦИК РФ является правильным, так как к проблеме теперь привлекли внимание главы ведомства Эллы Памфиловой.

"Сами чиновники прекрасно понимают, что накосячили, и потому цепляются за свое место зубами и когтями", — цитирует Вассермана издание "ПолитРоссия".

Также эрудит высказался об инициативе Булановой "Петербургские надбавки". По его мнению, такая идея заслуживает того, чтобы за нее боролись. За проект проголосовали более 100 тысяч петербуржцев, а это значит, что тема является актуальной, говорит Вассерман.

Ранее стало известно, что артистке отказали в регистрации кандидатом в городское Законодательное собрание, так как часть подписей, собранных командой Булановой, оказалась якобы недействительной. С давлением певица столкнулась намного раньше: ей не разрешили разместить плакаты и агитационные баннеры в Петербурге, тогда она обратилась в Центризбирком РФ. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала разобраться в ситуации, артистка поблагодарила главу ведомства за взвешенный ответ.