"Что вообще происходит?!": Манукян возмутился отказом в регистрации Булановой на выборы

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян возмущен отказом зарегистрировать кандидатуру певицы Татьяны Булановой на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга.

Решение об отказе Булановой в регистрации от партии "Родина" приняли члены Территориальной избирательной комиссии №17. По их мнению, в подписных листах за выдвижение артистки превышен допустимый процент брака.

Манукян рассказал ФАН, что совершенно не понимает, как это могло произойти. Он предположил, что конкурентов Булановой и ее однопартийцев испугали их высокие рейтинги.

"Что вообще происходит?! Рейтинги Булановой кого-то испугали? По-моему, в питерском избиркоме давно назрели перемены, а Памфиловой стоило бы реализовать новую политику в жизнь. Да и, на мой взгляд, Александру Беглову стоило бы во всем этом разобраться повнимательнее!" — негодует общественный деятель.

Он напомнил, что накануне глава ЦИК Элла Памфилова ответила на обращение Татьяны Булановой и пообещала во всем разобраться.

Известная российская певица Татьяна Буланова выступила с социально ориентированной программой в поддержку петербургских пенсионеров. Вместе с другими кандидатами от партии "Родина" она намерена бороться за принятие "Ленинградской надбавки", подразумевающей ежемесячные выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

