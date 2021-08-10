Трех генералов отстранили от службы после ареста экс-главы УМВД Камчатского края

Руководство МВД РФ отстранило от должностей трех генералов после ареста бывшего главы УМВД Камчатского края Михаила Киселева.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, речь идет о генерал-лейтенанте внутренней службы Андрее Понорце и начальнике УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майоре полиции Юрии Демине. Еще в 2017 году они выступили в качестве поручителей Киселева при включении его в федеральный кадровый резерв. Третьим отстраненным оказался замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов.

Киселева задержали по факту превышения должностных полномочий, он находится под арестом. СМИ сообщили, что Киселев является фигурантом двух уголовных дел, в июне его уволили.