«Хватит мучить автомобилистов». Общественники призвали отменить транспортный налог

В Госдуме предложили поощрять россиян за безопасное вождение скидкой на транспортный налог. Соответствующее письмо на имя начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова направил депутат нижней палаты парламента Иван Сухарев, передает RT со ссылкой на копию документа.

Сухарев обратил внимание, что в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 16 тыс. россиян, еще свыше 180 тыс. получили травмы. При этом число выписанных штрафов возросло на 15% по сравнению с 2019 годом и составило 167 млн.

Снизить число правонарушений, по мнению народного избранника, позволят льготы для водителей «за безопасную манеру вождения», а именно 50% скидка на транспортный налог.

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«Прошу вас оценить целесообразность введения льготы <…> для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей», — приводит RT текст обращения.

Инициативу Сухарева поддержал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он напомнил, что объединение неоднократно выступало за отмену транспортного налога в целом.

«Транспортный налог вообще правильно было бы отменить сегодня. И именно на этой точке зрения мы настаиваем. Любое продвижение в сторону его уменьшения — естественно, благое дело для автомобилистов», — заметил Солдунов.

Однако собеседник «ПС» выразил уверенность, что нижняя палата парламента не пропустит подобный законопроект, поскольку средства с налога на транспорт направляются в региональный бюджет.

karelia-zs.ru / Законодательное Собрание Республики Карелия

«Скорее всего, ни один местный региональный бюджет от этого налога не откажется и будет делать все, чтобы получать эти деньги. Конечно, было бы приятнее, не нарушая ПДД, получать какие-то бонусы, но, если смотреть с точки зрения закона и той реальности, которую мы сегодня имеем, это маловероятно», — заключил Солдунов.

С ним согласился зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП России Александр Холодов. По его словам, предложение Сухарева в очередной раз доказало, что налог на транспорт уже давно превратился «в фикцию». Ведь его изначальная цель — собирать деньги на строительство и ремонт дорог.

«Это налог, который изначально был, как говорят в народе, на дороги. Каким образом безопасность вождения связана с ним — мне не очень понятно. Другое дело, что это стало уже по сути изображением налога на дороги, он давно перестал играть свою роль. Формально с ним можно играться как угодно», — посетовал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Холодов также усомнился в том, что при безопасной манере вождения дороги в стране будут меньше изнашиваться.

«Получается, у нас сейчас транспортный налог, скорее, походит на налог на роскошь. Но он у нас есть. Богатым дороже, бедным дешевле. Например, есть льготы, если у вас старая отечественная машина. А она что, меньше дороги портит? На мой взгляд, этот налог нужно просто взять и отменить», — констатировал общественник.

Вместо того, чтобы собирать средства за владение автомобилем, Холодов предложил пополнять российские Дорожные фонды через повышение акцизов на бензин.

«Подорожания на 50 копеек никто не заметит, а этого точно хватит. И перестать уже мучить автомобилистов этими деньгами, налоговой, судами и прочим. Просто признать, что он не имеет обоснования», — подытожил Холодов.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр назвал предложение Сухарева «неплохой», но «смешной заявкой». По его словам, государство «никогда свою копеечку не отдаст».