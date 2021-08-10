Сотрудники ЦИК провели проверку в Петербурге из-за видеообращения Булановой

Делегация из Центризбиркома во вторник прибыла в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в понедельник сообщила, что в Северную столицу выдвинулась делегация, которая проведет проверку. Внимание их привлек скандал вокруг избирательной кампании на фоне жалоб знаменитой исполнительницы Татьяны Булановой. Члены Горизбиркома Ольга Покровская и Дмитрий Краснянский подтвердили, что сотрудники ЦИК посетили Петербург с проверкой, сообщает "Интерфакс".

"Я знаю, что они были. Нам сегодня об этом сообщили на рабочей группе по жалобам, что приехала некая делегация из ЦИК", — уточнила Покровская.

Краснянский также рассказал, что делегаты посетили уже несколько территориальных избирательных комиссий. Ранее Буланова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение к Памфиловой. Она заявила, что в Петербурге творится чиновничий беспредел и кто-то вставляет ей палки в колеса, пытаясь помешать выдвижению на выборы в ЗакС Северной столицы.