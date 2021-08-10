«Она такая интересная». Драпеко разочарована недопуском Булановой на выборы в Петербурге

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко выразила сожаление, что певице Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга, куда она намеревалась баллотироваться от партии «Родина».

О том, что ТИК №17 сняла кандидатуру заслуженной артистки РФ, сообщил корреспондент издания «Невские Новости».

«Очень жаль, Буланова такая интересная. Ее предложение о надбавке [для пенсионеров], конечно, надо было в бюджет заксобрания вносить, если бы она туда прошла», — сказала Драпеко в беседе с «Политикой Сегодня».

Ранее Буланова, которая также планирует избираться в Госдуму, записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором заявила, что ей и партии «Родина» «ставят палки в колеса», запрещая проводить предвыборную агитацию и рассказывать о ключевой инициативе «Ленинградская надбавка».

Global Look Press / Semen Likhodeev/Russian Look

Последняя подразумевает ежемесячную прибавку к пенсиям петербуржцев в размере 10 тысяч рублей. Проект уже поддержали 100 000 жителей Северной столицы. Впрочем, местные чиновники инициативу не оценили.

«На каком основании к наружной агитации не допустили 1000 наших плакатов и баннеров? Больно, ведь за ту же надбавку пенсионерам отдали свои подписи свыше 100 тысяч петербуржцев. Это реальный инструмент поддержки наших стариков, о котором благодаря административному ресурсу не узнают горожане. Складывается ощущение, что местные чиновники против народа. Уверена, что об этом чудовищном беспределе не знает губернатор Петербурга Александр Беглов», — посетовала известная певица.

Буланова также попросила направить в Петербург комиссию, чтобы провести конкурентные выборы с одинаковыми условиями для всех кандидатов и «восстановить закон» в городе.

В ответном письме Памфилова разделила озабоченность певицы по поводу избирательного процесса в городе на Неве. Однако она напомнила, что после выборов 2019 года петербургскому горизбиркому предложили самораспуститься, чтобы «навести порядок», однако «шанс был упущен».

«Это не значит, что мы самоустраняемся, ни в коем случае. Исходя из своей компетенции, исходя из своих обязанностей, мы, естественно, будем принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения из Санкт-Петербурга, тщательно в них разбираясь», — написала Памфилова в Telegram-канале избиркома.

Ранее исполком партии «Родина» сообщил об успешном окончании сбора подписей за выдвижение кандидатов в Петербурге.