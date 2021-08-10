ФНС хочет упростить уплату налогов для российского бизнеса

Федеральная налоговая служба предложит российским предпринимателям новый способ уплаты налогов.

Ведомство намерено внедрить единый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов. Инициатива касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Нововведение позволит бизнесу уплачивать все налоги и задолженности одним поручением. РБК сообщает, что в конце июля налоговая служба разместила на портале госзакупок контракт на разработку концепции внедрения подобного механизма на 4,6 миллиона рублей.