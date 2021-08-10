Украина призвала Вашингтон развернуть на своей территории подразделения ПВО США

Киев предложил Вашингтону развернуть на украинской территории силы противовоздушной обороны США, заявил вице-премьер страны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что очень важно расширить пакет сферы безопасности страны. В первую очередь это должно произойти за счет развертывания американских сил ПВО. Резников отметил, что законодательство Украины это позволяет. И все делается в связи с якобы намерениями России разместить ядерное вооружение в Крыму, уточнил политик.

Ранее экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко сообщил, что Киев может начать восстанавливать свой ядерный потенциал в случае невыполнения условий Будапештского меморандума.