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Запашный призвал правоохранителей проверить законность недопуска Булановой на выборы

Запашный призвал правоохранителей проверить законность недопуска Булановой на выборы

Легенде отечественной эстрады Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17, по заверению которой число забракованных подписей за выдвижение Булановой превышает допустимый процент.

Напомним, за сутки до этого председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова откликнулась на призыв Булановой разобраться с препятствиями, которые учиняют чиновники Петербурга партии «Родина».

Соратникам артистки запретили заниматься предвыборной агитацией и не дали рассказать горожанам о «Ленинградской надбавке» — инициативе, предполагающей доплаты к пенсиям для пожилых жителей Северной столицы.  

Памфилова ранее заявила, что ЦИК будет «принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения из Санкт-Петербурга, тщательно в них разбираясь». Она также дала понять, что предвыборная ситуация в городе далека от идеальной:

«Мы даем еще один шанс горизбиркому [Петербурга] в оставшийся до выборов период навести порядок там, где это еще возможно».

Впрочем, это не помешало петербургским функционерам отказать Татьяне Булановой в регистрации. Народного артиста РФ, гендиректора Большого Московского государственного цирка и телеведущего Эдгарда Запашного возмутило это решение.  

Эдгард Запашный осудил петербургскую ТИК за недопуск Булановой к выборам
Федеральное агентство новостей  / 

Жителям города на Неве вряд ли понравится, что на народного кандидата оказывают подобное давление, предположил он. Предвыборная ситуация в городе и так оставляет желать лучшего.

«Таня Буланова на хорошем счету у избирателей, поэтому такие случаи наталкивают на определенные мысли. Убежден, что следующие выборы пройдут в совершенно другом русле, если люди, отвечающие за выборы, продолжат ту же политику. Я думаю, что в стране спокойно не будет. Я призываю правоохранительные органы внимательно отнестись к случаю с Булановой. Лично мне, как гражданину РФ, такое не нравится. Либо должны быть действительно безоговорочные причины», — посетовал Запашный.

За такими узнаваемыми личностями, как Буланова, стоят «тысячи, а может даже и миллионы» россиян, и закрывать на это глаза — неправильный подход, подвел итог Эдгард Запашный. Артист предположил, что уже скоро ТИК столкнется с непониманием сограждан, требующих объяснить недопуск Булановой на выборы.

Ранее исполком партии «Родина» сообщил об успешном окончании сбора подписей за выдвижение кандидатов в Петербурге.