Экс-солистка группы «Мираж» Гулькина предрекла Булановой успех в политике

Заслуженной артистке России Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга. Певица баллотировалась от партии «Родина».

Ее коллега по эстраде, бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказала, что знает из соцсетей о стремлении Булановой стать депутатом. После новости об отказе в регистрации Гулькина поддержала коллегу и выразила уверенность, что в будущем Буланова добьется успеха на политическом поприще.

«Видимо, сейчас еще не пришло ее время. Все еще впереди у нее. Я думаю, что она настоит на своем и будут следующие выборы и, наверно, она будет снова выдвигаться», — сказала певица в комментарии «ПС».

Ранее исполнительницу хита «Ясный мой свет» поддержала певица Наталья Сенчукова. Она положительно оценила идею повысить пенсионные выплаты петербуржцам, которую продвигала Буланова. Сенчукова считает, что у Булановой богатый жизненный опыт, который был бы полезен в Заксобрании Петербурга.