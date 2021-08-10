Максим Шугалей указал на необходимость регулирования цен в регионах

За формированием цен на продукты необходимо следить, в том числе, на региональном уровне, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился увеличить объемы ввоза сельскохозяйственной продукции из стран СНГ для стабилизации цен. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также необходимо обеспечить мониторинг цен на продукты питания, которые формируют торговые сети.

Социолог Максим Шугалей в беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело" отметил, что если не следить за ценами на региональном уровне, распоряжение российского лидера "останется пустым". Чтобы этого не произошло, необходимо заручиться помощью региональных властей.

Кроме того, Шугалей заявил, что в России должна проводиться независимая политика. Со всеми трудностями власти обязаны справляться собственными силами, "это и есть охрана нашего суверенитета", подытожил президент ФЗНЦ.