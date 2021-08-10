Политтехнолог Август считает, что Петербург нуждается в новом жилье

Известный политтехнолог Алена Август заявила, что жители Санкт-Петербурга заинтересованы в активизации жилищного строительства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время отчета перед жителями заявил, что в этом году в мегаполисе было введено в строй 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Он подчеркнул, что власти города на Неве намерены перевыполнить заранее намеченные планы и далее развивать эту отрасль.

В комментарии Федеральному агентству новостей политтехнолог Алена Август рассказала, что активизация строительства жилых домов, в которых нуждаются жители, внушает оптимизм.

"Думаю, возведение в Петербурге более 1,5 миллиона квадратных метров жилья — это замечательно, это повлияет на уровень цен, будет способствовать их снижению", — сообщила она.

Стоит отметить, что параллельно со строительством нового жилья в Петербурге возводятся и социальные объекты. По словам Беглова, в 2021 году в Северной столице будут открыты 17 учреждений здравоохранения, 27 детских садов и 11 школ.