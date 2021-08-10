Шойгу рассказал о главной внутренней угрозе в России

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что самой страшной угрозой для страны является разложение общества.

По словам главы российского оборонного ведомства, внешние угрозы РФ понятны, и страна знает как им противостоять. При этом на сегодняшний день особую актуальность приобретают внутренние угрозы.

"Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", — пояснил Шойгу.

Министр отметил, что некоторые страны хотят, чтобы в России был внутренний раздрай, а также существовала вражда по национальному, религиозному или сословному признакам. Однако мы не можем позволить им заставить нас заниматься самоедством, подытожил Шойгу.