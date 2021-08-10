Заслуженная артистка РФ Буланова получила отказ в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга

Территориальная избирательная комиссия №17 отказала певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Заслуженная артистка РФ собиралась баллотироваться от политической партии "Родина".

Буланова ранее обратилась с открытым обращением к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой, где попросила разобраться в ситуации, сложившейся вокруг выборов в региональный парламент. Певица отметила, что члены политической силы столкнулись с препятствиями при организации избирательной кампании. В частности, по словам артистки, им запрещено размещать баннеры и плакаты.