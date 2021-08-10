Рэпер ШЕFF объяснил, почему важно реализовать идею Булановой с пенсионными надбавками

Инициатива Татьяны Булановой о надбавке для пенсионеров — наглядный пример идеи, с которой надо идти во власть, сказал рэп-исполнитель Влад Валов, более известный публике как ШЕFF.

В комментарии Федеральному агентству новостей он подчеркнул, что поддержка пенсионеров — одна из первоочередных задач государства.

"Поэтому такие инициативы, как "Ленинградская надбавка", однозначно нужны. Мне кажется, с такими проектами и надо идти во власть, если ты идешь туда ради служения народу, ради помощи тем, кто в этом нуждается. Поэтому полностью поддерживаю Буланову и ее стремление помогать петербуржцам жить легче и спокойнее", — отметил Валов.

Ранее Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. В нем известная певица рассказала о препятствиях, с которыми столкнулась партия "Родина" при проведении предвыборной кампании в Санкт-Петербурге. В частности, местные чиновники запрещали рассказывать жителям города о надбавке к пенсии.