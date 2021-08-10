Военный политолог объяснил, зачем Украина пожаловалась на Россию в ООН

США пытаются надавить на Россию, используя в качестве инструмента Украину, чтобы заручиться поддержкой Москвы в противостоянии с Китаем. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Так эксперт объяснил жалобу Киева в ООН на то, что Россия якобы нарушает морские права Украины в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

Кошкин напомнил, что после воссоединения с Крымом Россия обозначила новые морские границы в соответствии с международным правом, а это значит, что Украина посягает на российскую территорию.

«Надо учитывать, что сегодня конфигурация геополитическая раскладывается не в пользу Соединенных Штатов, особенно в формате треугольника Россия — Китай — США. Если в 70-е годы Ричард Никсон (37-й президент США - прим. ред.) выстроил отношения с Китаем против СССР, то сегодня все эксперты заявляют, что США готовы выстроить отношения с Россией против Китая. Но для этого нужны рычаги давления. То санкции вчера объявили [в отношении Белоруссии], то сегодня Украина против нас выступает. Все эти тактические приемы укладываются в общую стратегию давления на Россию», – считает эксперт.

tvzvezda.ru / Prt Scr

По словам Кошкина, Киев, нашедший в лице США покровителя и уязвленный недавним иском РФ против Украины в Европейский суд по правам человека, будет продолжать фабриковать инфоповоды, чтобы акцентировать внимание на «некой агрессивной сущности» России. Так Запад стремится обеспечить себе преимущество перед РФ, объяснил политолог.

«Это идет выяснение отношений в международном пространстве путем давления. При всех якобы условных международных правах коллективный Запад, США хотят заставить весь мир жить по своим правилам. Мы [Россия] должны отказаться от своих национальных интересов, должны выполнять те требования, которые они определяют, потому что они считают, что они определяют правила миропорядка. Мы не согласны с этим», – сказал Кошкин.

По словам собеседника «ПС», гегемония Вашингтона не устраивает не только Россию, но и другие «центры силы», такие как Китай и Бразилию. А Украина и Великобритания продолжат провоцировать РФ. Лучший способ сделать это — покушаться на территориальные воды, убежден эксперт.