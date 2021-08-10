Известный российский политолог Владимир Шаповалов рассказал о значении фильма "Солнцепек", который посвящен событиям на территории Донбасса 2014 года.

Шаповалов считает, что картина может передать всю тяжесть событий, которые происходили семь лет назад на территориях Донецкой и Луганской областей. «Солнцепек» появится в российских кинотеатрах 12 августа. Зрители, увидевшие первый официальный трейлер фильма, вовсю обсуждают его значимость.

Владимир Шаповалов выразил уверенность, что "Солнцепек" объединит весь российский народ вокруг трагических событий, которые произошли с соотечественниками на Украине. Западные страны также смогут проникнуться концепцией картины.

"Очень важно, чтобы правда о войне в художественном виде была доступна максимальному количеству людей. Более того, эту правду должны знать не только наши граждане, но и жители других стран", — сообщил Шаповалов в интервью "Журналисткой правде".

Художественный фильм "Солнцепек" может стать ответом на всю пропаганду, демонстрируемую в западных странах. Европейский и американские СМИ, скрывающую всю правду о страшных событиях в Донбассе, увидят своими глазами то, что было на самом деле.