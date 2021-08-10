Поток нелегальных мигрантов вынудил власти Литвы ввести режим ЧС на границе с Белоруссией

Власти Литвы вынуждены ввести режим чрезвычайного положения из-за ухудшающейся ситуации с нелегальными мигрантами, признала глава МВД республики Мария Голубева.

Голубева заметила, что власти немедленно начинают работу над укреплением границы с Белоруссией. Также выяснилось, что к работам по охране границы привлечено минобороны страны.

Глава правительства Литвы Кришьянис Кариньш также прокомментировал введение режима ЧС. По его словам, подобный шаг фактически полностью закрывает сухопутную границу между Белоруссией и прибалтийской республикой.