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Власти США наняли гея-комика для рекламы вакцины от COVID-19

Власти США наняли гея-комика для рекламы вакцины от COVID-19

Вашингтон обратился за помощью к блогеру и звезде социальной сети TikTok Бенито Скиннеру, чтобы повысить темпы вакцинации от коронавируса в США. Власти страны опубликовали ролик с участием юноши и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в котором они разыгрывают короткие скетчи в стенах президентской резиденции.

Видео называется: «Один день из жизни стажера Белого дома». Открытый гей и звезда TikTok (число подписчиков — 890 тысяч) Бенито Скиннер играет роль подчиненного Джен Псаки по имени Купер, исполняет ее поручения и даже записывает начальницу на маникюр.

«Дженни, я записал тебя на прием к маникюрше, любимая», — произносит блогер.

«Я не говорила тебе этого делать», — отвечает Псаки.

«Это называется "инициатива"»,  — парирует Скиннер.

В другом моменте видео стажер Купер, разговаривая по телефону, произносит фразу: «Одну секунду, демократия зовет, увидимся, папочка». Чуть позже Псаки читает Скиннеру лекцию о том, сколько американцев уже привились от COVID-19.

Власти США наняли гея-комика для рекламы вакцины от COVID
Global Look Press  /  Rod Lamkey - Cnp

Авторы британской газеты Daily Mail усомнились в том, что подобная реклама ускорит процесс вакцинации Америки. Дональд Трамп-младший, сын 45-го президента США, также высказался в Twitter по поводу нашумевшего видео.

«Затем они будут поливать вас водой, пока вы не сделаете прививку, хотя нет ничего хуже, чем наблюдать за этим [роликом с участием Бенито Скиннера]», — написал Трамп.

Рядовые американцы не оценили старания Белого дома. Некоторые пользователи Twitter заявили, что опубликованное видео объясняет состояние «крушения», в котором находится нынешняя администрация президента США.

«Это так грустно и так удручающе, неужели взрослые люди считают это остроумным. Эти люди думают, что это и есть лидерство?» — посетовал SolisNita1.

«Что это было?! Пожалуйста, скажите мне, что наши налоги не тратятся на то, чтобы этот "особенный" юноша скакал вокруг да около и продавал вакцину!» — возмутился JerryRossJr1.

Власти США наняли гея-комика для рекламы вакцины от COVID
Global Look Press  / Shawn Thew - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Ранее президент Джозеф Байден оговорился и слегка завысил численность населения Соединенных Штатов. Рассказывая о ситуации с коронавирусом, глава Белого дома похвастался, что в стране вакцинировано уже 350 миллионов человек, тогда как все население Америки составляет 331 миллион человек.