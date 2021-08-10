Власти США наняли гея-комика для рекламы вакцины от COVID-19

Вашингтон обратился за помощью к блогеру и звезде социальной сети TikTok Бенито Скиннеру, чтобы повысить темпы вакцинации от коронавируса в США. Власти страны опубликовали ролик с участием юноши и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в котором они разыгрывают короткие скетчи в стенах президентской резиденции.

Видео называется: «Один день из жизни стажера Белого дома». Открытый гей и звезда TikTok (число подписчиков — 890 тысяч) Бенито Скиннер играет роль подчиненного Джен Псаки по имени Купер, исполняет ее поручения и даже записывает начальницу на маникюр.

«Дженни, я записал тебя на прием к маникюрше, любимая», — произносит блогер. «Я не говорила тебе этого делать», — отвечает Псаки. «Это называется "инициатива"», — парирует Скиннер.

В другом моменте видео стажер Купер, разговаривая по телефону, произносит фразу: «Одну секунду, демократия зовет, увидимся, папочка». Чуть позже Псаки читает Скиннеру лекцию о том, сколько американцев уже привились от COVID-19.

Global Look Press / Rod Lamkey - Cnp

Авторы британской газеты Daily Mail усомнились в том, что подобная реклама ускорит процесс вакцинации Америки. Дональд Трамп-младший, сын 45-го президента США, также высказался в Twitter по поводу нашумевшего видео.

«Затем они будут поливать вас водой, пока вы не сделаете прививку, хотя нет ничего хуже, чем наблюдать за этим [роликом с участием Бенито Скиннера]», — написал Трамп.

Next they're going to waterboard you till you get vaccinated, though there's no way that would be worse than watching this!!! https://t.co/dliVqejHNF — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 9, 2021

Рядовые американцы не оценили старания Белого дома. Некоторые пользователи Twitter заявили, что опубликованное видео объясняет состояние «крушения», в котором находится нынешняя администрация президента США.

This explains the train wreck that is this administration. — Common Sense Conservative ???????? (@Daviskenn) August 9, 2021

«Это так грустно и так удручающе, неужели взрослые люди считают это остроумным. Эти люди думают, что это и есть лидерство?» — посетовал SolisNita1.

This is so sad, and so depressing that supposedly grown adults think this is witty. These people think this is leadership? — Nita "Stop the Fascists" Solis (@SolisNita1) August 9, 2021

«Что это было?! Пожалуйста, скажите мне, что наши налоги не тратятся на то, чтобы этот "особенный" юноша скакал вокруг да около и продавал вакцину!» — возмутился JerryRossJr1.

What was that?!?! Please tell me our tax dollars is NOT paying for this “special” individual to prance around and push vaccinations! Had I seen this before my shots, I would not have gotten them! — Jerry Ross, Jr. (@JerryRossJr1) August 10, 2021

Global Look Press / Shawn Thew - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Ранее президент Джозеф Байден оговорился и слегка завысил численность населения Соединенных Штатов. Рассказывая о ситуации с коронавирусом, глава Белого дома похвастался, что в стране вакцинировано уже 350 миллионов человек, тогда как все население Америки составляет 331 миллион человек.