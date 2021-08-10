Власти Сан-Марино заявили, что "Спутник V" эффективен от коронавируса почти на 100%

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" показала эффективность в 99%. Об этом сообщили в Сан-Марино.

Антитела против коронавируса выработались у 99% жителей страны после завершения цикла вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом рассказал в интервью с ТАСС представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли. Такие результаты получили в ходе научной работы по измерению уровня защитных частиц после прививки.

Глава Минздрава Сан-Марино Роберто Чиаватта ранее заявил, что "Спутник V" остановил распространение коронавируса в республике. У всех привитых жителей выработались антитела, передает телеканал "360".