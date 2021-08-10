Глава Мурманска Сысоев уходит в отставку после двух лет работы градоначальником

Мэр Мурманска Андрей Сысоев объявил об уходе в отставку с 23 августа. Пост градоначальника он занимал с 2019 года.

Свое решение Сысоев озвучил журналистам в ходе брифинга городской администрации. Так или иначе он руководил органами городского управления на протяжении одиннадцати лет. Девять лет чиновник возглавлял городскую администрацию Мурманска, пока в 2019 году по предложению губернатора Андрея Чибиса не стал градоначальником.

Сложить с себя полномочия окончательно Сысоев намерен во время заседания совета депутатов города, которое состоится 23 августа. По завершении карьеры градоначальника он сосредоточится на реализации проектов по развитию Мурманска уже в качестве члена горсовета.