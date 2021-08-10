"Все решим": Меняйло пообещал денежные компенсации после ЧП в осетинской больнице

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло прокомментировал ситуацию с аварией во владикавказской больнице.

Он пообещал денежные компенсации для родственников погибших при ЧП. Близкие пострадавших получат материальную помощь из регионального бюджета. Врио главы Северной Осетии дал комментарий Федеральному агентству новостей (ФАН).

"Мы сейчас смотрим, какая это помощь будет, решаем. Как только будут понятны причины смерти пациентов. Пока о суммах поддержки говорить — преждевременно, все решим. Но надо будет понять, от чего люди умерли", — пояснил Сергей Меняйло.

По словам руководителя региона, в деле разбираются правоохранительные органы. Также предстоит вскрытие погибших для выяснения обстоятельств смерти, добавил он.