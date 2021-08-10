Глава Северной Осетии опроверг информацию об 11 погибших при трагедии в больнице

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло дал эксклюзивный комментарий ФАН в связи с произошедшим во владикавказской больнице.

Он опроверг информацию о двоих новых погибших, которую распространили СМИ. По словам Меняйло, эти смерти не имеют никакого отношения к чрезвычайному происшествию. Пациенты умерли из-за серьезных болезней. Их состояние было тяжелым.

"Умерло девять человек именно вследствие перебоя в подаче кислорода. Вчера вечером, когда я уже там находился, мы восстановили подачу кислорода, на это ушло примерно 40 минут. Случилась авария на магистральной трубе, после чего мы запустили резервный канал", — объяснил Федеральному агентству новостей Сергей Меняйло.

Уже через час давление в системе удалось вернуть в норму, уточнил врио главы региона. В настоящий момент Следственный комитет занимается ситуацией, разбираясь в ее причинах. Предварительных версий аварии Меняйло озвучивать не стал.