Белоруссия пригрозила США, Британии и Канаде ответными мерами на санкции

МИД Белоруссии раскритиковал новые санкции, которые в отношении республики ввели США, Великобритания и Канада.

В ведомстве отметили, что "решительно осуждают" принятые меры в отношении Белоруссии со стороны иностранных государств. Минск намерен проанализировать ситуацию и пообещал принять "адекватные ответные меры" в ответ на односторонние санкции.

"Введенные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ", — сообщили в МИД.

США, Канада и Британия ввели ограничительные меры против Белоруссии 9 августа.