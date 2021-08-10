Отец Месси подтвердил переход сына во французский "Пари Сен-Жермен"

Отец аргентинского нападающего Лионеля Месси Хорхе подтвердил, что его сын в течение дня прибудет в Париж для подписания трудового договора с ПСЖ.

Новость подтвердила аргентинская спортивная журналистка Мария Гарридо на своей странице в Twitter. На вопрос о том, направляется ли Лионель в Париж, Хорхе Месси дал утвердительный ответ. Ранее стало известно, что президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Многие предположили, что архитектурное произведение искусства станет одной из частей презентации по случаю перехода спортсмена в "Пари Сен-Жермен".

Лионель Месси является одним из самых титулованных футболистов за всю историю игры. В активе аргентинского нападающего десять титулов чемпиона Испании в составе "Барселоны", четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков страны, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.