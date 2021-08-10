Остановка печатного станка грозит США полным экономическим крахом

Триллионные вливания в американскую экономику не сулят США ничего хорошего. Запустив печатный станок на полную мощность, Вашингтон лишь подстегнул инфляцию в стране и увеличил госдолг. Прогнозы экспертов неутешительны: отказ от «бесплатных» долларов обернется для руководства страны непростым испытанием.

Катализатор

Необратимые процессы в мировой экономике во многом запустила пандемия коронавируса. С начала 2020 года на рынки поступило более $10 трлн дополнительной ликвидности, а совокупный баланс шести мировых центральных банков вырос в полтора раза.

К примеру, Европейский центральный банк не планирует сворачивать программу стимулирующих мер раньше времени, а, напротив, готов направить в экономику еще €620 млрд. Об этом в июле заявила глава регулятора Кристин Лагард. В общей сложности за время пандемии ЕЦБ напечатал около €1,5 трлн.

pixabay.com / Elliot Alderson

В свою очередь Федеральная резервная система (ФРС) США потратила на антикризисные меры порядка $6-9 трлн. Более того, в марте этого года Конгресс поддержал «Американский план спасения» президента Джо Байдена на сумму еще $1,9 трлн.

Проект подразумевает прямые выплаты гражданам, повышенные пособия по безработице до сентября, а также расширение налоговых вычетов. На вакцинацию власти выделили порядка $20 млрд, еще $50 млрд потребуют тесты на COVID-19.

Рекордные цифры

Экономисты неоднократно предупреждали, что подобные решения приведут к негативным последствиям — усилению нагрузки на бюджет и росту цен.

Так, в марте объем государственного долга США впервые превысил $28 трлн. Причем задолженность американского правительства начала расти еще в прошлом году. С января по декабрь показатель увеличился на $4,5 трлн, хотя до этого поднимался не более чем на $1,5 трлн в год.

ФБА «Экономика сегодня» /

Рекордными стали и темпы роста потребительских цен, которые впервые за 17 лет достигли 5,6% в годовом выражении.

Впрочем, глава ФРС Джером Пауэлл назвал инфляцию временной и заявил, что «огромные заимствования» за время коронавируса послужили «мостом через экономическую пропасть».

«Дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их, и поддерживать активы в рабочем состоянии. За счет заимствований финансировали и пособия по безработице уволенным, чтобы они могли рассчитываться по счетам и покупать еду», — подчеркнул Пауэлл.

Глава ФРС также указал, что денежные стимулы банк сворачивать пока не собирается, так как инфляция утихнет «в ближайшие месяцы».

wikipedia.org / Federalreserve / Public Domain

К чему приведет

Однако эксперты бьют тревогу, напоминая, что подобные меры помогают лишь в краткосрочной перспективе, а инфляция может затянуться. В таких условиях остановка печатного станка неизбежна, но готова ли американская экономика к этому — большой вопрос.

«Триллионы прямых "коронавирусных" платежей стимулируют потребительские расходы и импорт. Их отмена неизбежно приведет к резкому снижению расходов», — приводят РИА Новости слова экономиста Deutsche Bank Securities Inc. Джозефа ЛаВорны.

Пристальное внимание американскому руководству следует обратить на разного рода задолженности граждан, по которым срок платежа уже наступил, но они не погашены из-за послаблений.

Как прогнозируют в инвестиционном банке Goldman Sachs, рост американского ВВП во второй половине 2021 года резко снизится до 1,5-2%. На это повлияет не только отказ от «бесплатных» долларов, но и такие последствия коронавируса, как ухудшение эпидемиологической ситуации, неспешное восстановление сферы услуг и медленное возвращение офисных работников с «удаленки».