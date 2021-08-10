Актер Кошонин рассказал, что пугает чиновников Петербурга в кандидатуре Булановой

Свои сердечные напутствия в адрес кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга Татьяны Булановой передал актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Кошонин.

Певица баллотируется в парламент Санкт-Петербурга от партии "Родина". Актер выразил надежду, что местные чиновники перестанут "вставлять палки в колеса" артистке и ее соратникам. Он выразил свою поддержку Булановой и сказал, что доверяет ей.

"Этот человек не будет сидеть сложа руки, если ее выберут. Наверное, это и пугает некоторых чиновников. Хочется, чтобы она прошла и сделала то, что хочет", — приводит слова Кошонина ФАН.

Артист отметил, что Буланова — волевой человек, он выразил надежду, что у нее все получится, и пожелал ей "ни пуха ни пера". Кроме того, Кошонин поддержал инициативу о повышении пенсий пожилым горожанам — "Ленинградская надбавка".

"Народному артисту в Москве доплачивают 100 тысяч. У нас я не слышал о таком. Люди творческой профессии столько трудились, сделали столько добра для народа, ежедневно выступая на сцене", — отметил он.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова ранее ответила на открытое обращение певицы. В видео Буланова попросила предоставить всем партиям равные условия на выборах. Председатель ЦИК заверила, что ситуацию рассмотрят и примут соответствующие меры. Артистка поблагодарила Памфилову за ответ.