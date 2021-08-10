Судебный иск Навального к Пескову остался без удовлетворения

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск блогера Алексея Навального к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову.

Навальный подал иск о защите чести и достоинства в суд. Предметом спора стало высказывание Пескова представителям СМИ о блогере. Пресс-секретарь президента РФ заметил, что Навальный связан с ЦРУ. Песков предложил американской стороне вместо этого обратиться напрямую к российским коллегам из СВР и ГРУ.

В дальнейшем Навальный подал в суд. Блогер просил признать слова Пескова как порочащие и не соответствующие действительности. Также он хотел добиться появления официального опровержения на официальном сайте Кремля. Однако Навальному решением Пресненского суда Москвы в удовлетворении исковых требований было отказано.