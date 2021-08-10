Венгрия и Польша рискуют потерять финансирование от ЕС из-за борьбы с ЛГБТ

Польша и Венгрия оказались на грани выхода из Евросоюза. Дело в том, что Брюссель выразил недовольство судебными системами этих двух стран, а также их «неспособностью» решить проблемы с коррупцией на высших уровнях управления. Однако немаловажным «яблоком раздора» стало «неуважительное отношение» Варшавы и Будапешта к проблемам ЛГБТ-сообщества, передает газета «Взгляд».

Согласно отчету ILGA-Europe (международная организация ЛГБТ) за 2020 год, статус прав людей с нетрадиционной ориентацией в Польше оказался худшим среди всех стран ЕС. На такой результат, вероятно, повлияла позиция польских властей, которые выступают за запрет гей-парадов. Кроме того, Еврокомиссия не одобряет закон о запрете абортов, утвержденный Конституционным судом Польши в 2020 году.

Что касается Венгрии, то Евросоюзу не понравился законопроект, который Будапешт принял в июне этого года. Из него следует, что в Венгрии запрещено демонстрировать любые материалы о гомосексуальности или смене пола несовершеннолетним. Вдобавок, в минувшую субботу венгерский премьер-министр Виктор Орбан подписал указ, который запрещает на территории государства продажу детских книг на тему нетрадиционных отношений или отклонений от гендерной идентичности.

europa.rs / Официальный сайт Еврокомиссии

Главный исполнительный орган ЕС потребовал от Будапешта в течение двух месяцев отказаться от правил и ограничений, которые оскорбляют людей с нетрадиционной ориентацией, извиниться перед представителями ЛГБТ и признать главенство законов Евросоюза над национальными. Если Венгрия не пойдет на такие уступки, то ЕС грозит применить в отношении страны «финансовую кару».

При этом несколько месяцев назад Польша и Венгрия подали в Еврокомиссию планы собственной реконструкции и восстановления после пандемии коронавируса. Будапешт рассчитывает получить помощь в размере €7 млрд, а Варшава надеется на поддержку в €24 млрд. По информации испанских СМИ, решение ЕК будет вынесено уже 16 августа. Однако, если «нарушители конвенции» не исправят свои «ошибки» и не признают верховенство закона ЕС, то и денег они не получат.

Ранее чиновники Евросоюза и лидеры западноевропейских стран раскритиковали Венгрию за запрет пропаганды гомосексуализма. Так, и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что после такого запрета Будапешту «больше нечего делать» в объединении и она должна покинуть ЕС.