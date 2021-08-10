Тимоти Джонсон надеется нанести Федору Емельяненко последнее поражение в карьере

Экс-претендент на временный титул Bellator в тяжелом весе Тимоти Джонсон заявил, что намерен выиграть бой у Федора Емельяненко на турнире в Москве.

Американский боец смешанных единоборств Тимоти Джонсон продолжает подготовку к поединку с 44-летним Федором Емельяненко, который пройдет 23 октября. В эфире MMA Junkie он отдал должное опытному россиянину и признался, что не ожидал приглашения.

"Если я побью его, то зрители на меня разозлятся, потому что все хотят увидеть его победу. Но голос, произносящий этот вопрос, довольно тихий. Я хочу одолеть дракона и войти в историю как последний человек, победивший Емельяненко", — отметил Джонсон.

Своей последний поединок американец провел в июне на турнире Bellator 261 в Анкасвилле. Единогласным решением судей Джонсон проиграл Валентину Молдавскому бой за звание временного чемпиона лиги.