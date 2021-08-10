Судья объяснила, почему Арина Аверина заняла четвертое место на ОИ

Российский арбитр международной категории Марина Николаева рассказала, почему Арина Аверина лишилась медали Олимпийских игр в Токио.

Судья считает, что Аверина заслуженно получила низкий балл из-за узла на ленте, который она завязала во время выступления. По правилам соревнований, последующие элементы были бы не засчитаны, если бы гимнастка не развязала узел.

"То есть, то действие, которое она совершила, реально лишило ее больше чем балла. Наказание для нее было справедливым", — высказала свое мнение Николаева в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

Волна критики в сторону судейства поднялась после личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Золото вязала представительница Израиля Линой Ашрам, несмотря на то, что уронила ленту. Дина Аверина заняла второе место. Российское представительство возмутилось судейством.