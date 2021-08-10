Вот такие пироги: в Северной Осетии экс-чиновников подозревают в растрате

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева и бывшего министра туризма республики Алана Диамбекова. Обоих подозревают в растрате крупных денежных средств из регионального бюджета, правоохранители проводят обыски в их квартирах.

Вместе с Такоевым и Диамбековым задержана Аида Габараева — гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ»). Против нее также возбуждено уголовное дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).

От футбола к правительству

Об Алане Диамбекове информации мало: летом 2015 года он по собственному желанию ушел в отставку вместе с министром здравоохранения Северной Осетии Владимиром Селивановым. Причину, по которой он решил покинуть пост, Диамбеков не сообщил.

В биографии Сергея Такоева куда меньше темных пятен. В 1986 году он получил диплом экономиста в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова. Уже через шесть лет Такоев стал заместителем председателя Иркомбанка, еще через два года — вице-премьером республики.

Global Look Press / Carsten Reisinger / imagebroker.com

Параллельно с этим Такоев был президентом футбольного клуба «Спартак-Алания» (вплоть до 2006 года). В этой части биографии уже содержатся намеки на будущую встречу с представителями СК: в 2006 году Генпрокуратура обвинила его в махинациях с клубным бюджетом. Четыре месяца функционер провел под домашним арестом, а через несколько лет Фемида полностью оправдала его.

В начале 2008 года неизвестные совершили покушение на Такоева в духе бессмертной криминальной драмы Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Пока бывший директор «Спартак-Алании» покупал газету, киллер выстрелил два раза, но промахнулся. Заказчика нападения до сих пор не нашли. Функции премьера Такоев исполнял с 2012 по 2015 годы.

Связь с криминалом

Интересные моменты биографии Сергея Такоева раскрывают Telegram-каналы. Некоторые эксперты предполагают, что экс-премьер был самым тесным образом связан с криминальным авторитетом Асланом Гагиевым. В 2015 году он попался в руки полиции и с того момента, сидя в тюрьме, периодически давал показания против своих сообщников.

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Если верить словам преступника, Сергей Такоев причастен к организации убийства осетинского политика Казбека Пагиева 31 декабря 2008 года. По словам неназванных источников, Гагиев якобы «подсадил Такоева на крючок», чтобы в будущем иметь возможность шантажировать чиновника.

После задержания Сергея Такоева не исключено, что следователи найдут подтверждение этим обвинениям. Пока над экс-премьером нависла одна уголовная статья.