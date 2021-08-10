Жириновский жестко ответил Лукашенко на заявление о признании Крыма

Депутат Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский жестко прошелся по президенту Белоруссии Александру Лукашенко после его слов о Крыме.

Ранее белорусский лидер заявил, что признает Крым российским в том случае, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". В ответ "за ним не заржавеет", добавил Лукашенко в ходе общения с журналистами и общественностью в рамках "Большого разговора".

В ходе встречи с гражданами Владимир Жириновский напомнил, что Россия тратит много денег на соседние страны. Признание Крыма от Лукашенко России не нужно, так как РФ в этом не нуждается, добавил лидер ЛДПР.

"Вы, Украина, страны Средней Азии пользуетесь богатствами России", — обратился Жириновский к Лукашенко.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание Лукашенко о Крыме. По его словам, недальновидно ставить свои политические решения в зависимость от действий олигархов, еще чужих, пишет телеканал "360".